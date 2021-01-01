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الاحتلال يهدم بيتًا بلاستيكيًا ويصادر خيامًا في بيت لحم

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم بيتًا بلاستيكيًا ويصادر خيامًا في بيت لحم



بيت لحم /سما/

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بيتًا بلاستيكيًا زراعيًا وصادرته وصادرت محتوياته، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

ويعود البيت البلاستيكي، الذي هدمه الاحتلال بحجة وقوعه في منطقة (ج)، للمواطن سليم حمدان سليمان، والذي أقامه في أرضه الزراعية بتقوع، كمصدر رزق، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، دون أن يشكل أي خطر على الشارع الرئيس أو غيره.

وكان سليم سليمان قد مضى بإجراءات ترخيص البيت حسب الأصول.

ويأتي ذلك، ضمن سلسلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق سكان تقوع.

وصادرت قوات الاحتلال خيامًا، أقامها مواطنون بالقرب من مكب النفايات الموجود في أراضي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

#قوات الاحتلال #هدم #بيوت بلاستيكية

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