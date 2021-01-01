  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم



طولكرم /سما/

 نُظمت اليوم الثلاثاء، في مدينة طولكرم وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر وسط المدينة.

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية من عائلات الأسرى وممثلين عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والشعبية، بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأسرى، لاسيما بعد تفاقم الحالة الصحية وتزايد الإصابات بين صفوفهم بفيروس كورونا.

وطالبت عائلة الأسير المريض معتصم رداد من بلدة صيدا شمالًا، والذي يدخل اليوم عامه الاعتقالي السادس عشر، بضرورة إنقاذ الأسرى المرضى، فوضعهم الصحي في تدهور كبير، وخصوصًا الذين يقبعون في سجن الرملة.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير في محافظة طولكرم إبراهيم نمر: "السجون أصبحت أماكن خصبة لانتشار فيروس كورونا بين الأسرى، وما تقوم به إدارة السجون لا يصل إلى الحد الأدنى المطلوب، فهي تمارس العزل تحت مسمى الحجر الصحي ولا يتم تقديم أية أدوية لهم، وهذا يشكل خطرا شديدا على الأسرى".

وأضاف: "الوقفة التضامنية اليوم تفتقد للمرحومة أم حاتم الجيوسي، والدة الأسير حاتم الجيوسي المحكوم بالسجن المؤبد، والتي توفيت قبل يومين، وكانت تشارك في الوقفة التضامنية مع الأسرى منذ أكثر من خمسة عشر عامًا".

#وقفة تضامنية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

الأخبار الرئيسية

احمد يوسف

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..