  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

في 2020.. 111 فلسطينيًا قتلوا داخل مناطق الـ48

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
في 2020.. 111 فلسطينيًا قتلوا داخل مناطق الـ48



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع "واي نت" العبري، اليوم الثلاثاء، أن 111 فلسطينيًا قتلوا خلال العام 2020، جراء جرائم قتل وقعت داخل مناطق الـ48.

وبحسب التقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 5713 إسرائيليًا وكذلك فلسطينيًا من تلك المناطق، مشتبهًا بارتكابهم جرائم قتل وكذلك بتهمة امتلاك أسلحة وإطلاق نار في محاولات قتل أخرى أو شجارات جماعية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه لوائح اتهام إلى 1548 فقط من المشتبه بهم.

وأشار التقرير إلى أن 30 لائحة اتهام فقط تخص فلسطينيين من مناطق الـ48، رغم أن عدد قتلى الجرائم وصل إلى 111، مشيرًا إلى أن 94 آخرين قتلوا عام 2019 وتم توجيه لوائح اتهام أكثر وصلت إلى 39.

ومنذ بداية العام الجاري، في غضون 12 يومًا قتل 8 أشخاص داخل المجتمع الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أكثر من 1150 مسدسًا وبندقية من مختلف الأنواع تم مصادرتها العام الماضي، والاستيلاء على 200 قنبلة يدوية.

ووجه مسؤولين من مجالس محلية داخل مناطق الـ48، رسالة صباح اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبونه بوضع قضية الجرائم على رأس أولوياته، وتقديم تشريع يساعد في القضاء على العنف، واعتبار أن أي سرقة أو بيع للأسلحة من الجيش الإسرائيلي بمثابة عمل إرهابي سيؤدي إلى السجن لخمس سنوات على الأقل ودفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف شيكل، وأن يتم تخصيص ميزانية لتمويل الشرطة للحد من العنف، وتعزيز برامج التعليم والبرامج المدنية لتحسين الوضع.

#جرائم القتل #الداخل المحتل #المجتمع العربي #اسرائيل #العنف والجريمة #2020

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

الأخبار الرئيسية

احمد يوسف

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..