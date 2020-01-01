في 2020.. 111 فلسطينيًا قتلوا داخل مناطق الـ48

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "واي نت" العبري، اليوم الثلاثاء، أن 111 فلسطينيًا قتلوا خلال العام 2020، جراء جرائم قتل وقعت داخل مناطق الـ48.

وبحسب التقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 5713 إسرائيليًا وكذلك فلسطينيًا من تلك المناطق، مشتبهًا بارتكابهم جرائم قتل وكذلك بتهمة امتلاك أسلحة وإطلاق نار في محاولات قتل أخرى أو شجارات جماعية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم توجيه لوائح اتهام إلى 1548 فقط من المشتبه بهم.

وأشار التقرير إلى أن 30 لائحة اتهام فقط تخص فلسطينيين من مناطق الـ48، رغم أن عدد قتلى الجرائم وصل إلى 111، مشيرًا إلى أن 94 آخرين قتلوا عام 2019 وتم توجيه لوائح اتهام أكثر وصلت إلى 39.

ومنذ بداية العام الجاري، في غضون 12 يومًا قتل 8 أشخاص داخل المجتمع الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أكثر من 1150 مسدسًا وبندقية من مختلف الأنواع تم مصادرتها العام الماضي، والاستيلاء على 200 قنبلة يدوية.

ووجه مسؤولين من مجالس محلية داخل مناطق الـ48، رسالة صباح اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبونه بوضع قضية الجرائم على رأس أولوياته، وتقديم تشريع يساعد في القضاء على العنف، واعتبار أن أي سرقة أو بيع للأسلحة من الجيش الإسرائيلي بمثابة عمل إرهابي سيؤدي إلى السجن لخمس سنوات على الأقل ودفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف شيكل، وأن يتم تخصيص ميزانية لتمويل الشرطة للحد من العنف، وتعزيز برامج التعليم والبرامج المدنية لتحسين الوضع.