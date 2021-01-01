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مصر تعلق على مصادقة حكومة الاحتلال على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلق على مصادقة حكومة الاحتلال على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة



القاهرة /سما/

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على قرار لإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، عن قلقه البالغ مما "يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها".

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن بناء الوحدات الجديدة قبل نحو أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

وقد يؤدي التوسع الاستيطاني إلى مواجهة مع الرئيس الجديد، الداعم القوي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب داعما بصورة غير مسبوقة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية.

ويتابع الدبلوماسيون الفلسطينيون والإسرائيليون الآن عن كثب ما إذا كان بايدن سيعيد السياسات الأمريكية لما كانت عليه قبل عهد ترامب.

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