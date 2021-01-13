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التعليم بغزة تستكمل الاستعدادات لاستئناف دراسة طلبة الصفوف من الأول حتى السادس

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تستكمل الاستعدادات لاستئناف دراسة طلبة الصفوف من الأول حتى السادس



غزة /سما/

استكملت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الاستعدادات والتجهيزات لاستئناف تدريس طلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي يوم غد الأربعاء 13/1/2021 وذلك تنفيذاً لقرار خلية الأزمة الحكومية.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التعليم معتصم الميناوي: سيجري استئناف الدراسة وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية الآمنة والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فايروس كورونا.

ولفت الميناوي إلى أن التجهيزات التي نفذتها الوزارة لاستئناف الدراسة شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها في الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الحالي.

وأوضح أنه تم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.

#التربية والتعليم #العودة الى المدارس #فيروس كورونا #قطاع غزة

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