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هيئة الأسرى تتقدم بطلب للإفراج المبكر عن الأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تتقدم بطلب للإفراج المبكر عن الأسير المصاب بالسرطان حسين مسالمة



رام الله /سما/

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بطلب لما يسمى "لجنة الافراجات المبكرة"، للإفراج عن الأسير المصاب بمرض السرطان حسين مسالمة، والقابع حالياً بمشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير مسالمة كان يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته بعد ذلك بسرطان في الدم (اللوكيميا).

وأضافت أن الأسير حالياً بوضع صحي حرج للغاية، علماً بأن تلقى أولى جلسات العلاج الكيميائي قبل أيام.

وأشارت أنه تم تقديم طلب آخر لسلطات الاحتلال للسماح بزيارة الأسير مسالمة من قبل محامي الهيئة وذويه أيضاً.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسير مسالمة، فهو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال، ومع تفشي فيروس "كورونا"، أصبح هناك قلق واضح على مصير الأسرى المرضى لا سيما ذوي المناعة المتهالكة كحال الأسير مسالمة.

من الجدير ذكره أن الأسير مسالمة (39 عاماً) من بلدة الخضر قضاء مدينة بيت لحم، معتقل منذ تاريخ 22/11/2002 ومحكوم بالسجن لـ 20 عاماً، وقبل نقله لمشفى "سوروكا" كان يقبع الأسير بمعتقل "النقب" الصحراوي، وهو واحد من اثني عشر أسيراً يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة.

#هيئة الاسرى #الاسير مسالمة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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