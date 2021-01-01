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حركة فتح والقيادة تنعيان المناضل يحيى طهبوب

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح والقيادة تنعيان المناضل يحيى طهبوب



رام الله /سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والقيادة الفلسطينية المناضل الكبير والفدائي الحر يحيى طهبوب ابو خالد الذي وافته المنية في الامارات اثر اصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 65 عاما.

والمرحوم ابو خالد من مواليد عام 1955 والتحق بصفوف حركة فتح وهو شبل، وكان من اشبال الحركة في الساحة الليبية، ثم استمر في العمل الطلابي والتحق بالقطاع الغربي والسرية والكتيبة الطلابية (كتبية الجرمق) وكان نموذج الإنسان المحب للناس وللوطن وللحرية والفدائي الذي لم يترك مكاناً كانت فيه مواجهات وقتال الا في مقدمة المقاتلين،

وتشهد له المعارك التي خاضها في صفوف كتيبة الجرمق في بنت جبيل والنبطية وعلى امتداد الجنوب اللبناني وفي الجبل والبقاع دفاعاً عن الحرية وحق الثورة الفلسطينية في البقاء والمقاومة.

والتحق المرحوم طهبوب بجامعة بيروت العربية وكان طالب علم وفدائي في نفس الوقت وفّق بين نضاله ودراسته.

وبرحيل الفدائي حسام الجرمق خسرت الثورة الفلسطينية وحركة فتح فارسا من فرسان الثورة واحد روادها الاوائل الذين كان لهم باع طويل في الحفاظ على مشروعنا الوطني.

#حركة فتح #القيادة الفلسطينية #يحيى طهبوب #فيروس كورونا

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