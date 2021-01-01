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غزة: تظاهرة غاضبة في مخيم جباليا ضد تقليصات الأونروا

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تظاهرة غاضبة في مخيم جباليا ضد تقليصات الأونروا



غزة /سما/

تظاهر المئات من اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة للتنديد بالتقليصات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" إقرارها.

وأشعل اللاجئون المشاركون في التظاهرة إطارات السيارات أمام مقر الأونروا ورفعوا شعارات منددة بنية الوكالة عن منع المساعدة عمن له دخل في غزة.

وقال محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن هذه المسيرة جاءت للإعلان عن التمسك بحق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 وللتأكيد على رفض كل التقليصات التي تقوم بها وكالة الأونروا خاصة السلة الغذائية التي يمكن أن يحرم منها مئات آلاف اللاجئين تحت عنوان توحيد السلة الغذائي.

وأضاف خلف "نحن نطالب بزيادة الخدمات وليس تقليصها وأن تحل الأزمة المالية عن طريق الدول المانحة والدول المتعهدة للأونروا وليس على حساب اللاجئ الفلسطيني بالتقليص من الخدمات المقدمة لهم".

من جهته، أكد جمال عبيد القيادي في حركة فتح، أن تقليصات الوكالة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف "نحن كفلسطينيين نجتمع هنا على صعيد واحد في مواجهة سياسات الوكالة وتقليصاتها التي تستهدف الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وهذه السياسات المتطرفة من قبل الوكالة تندرج في إطار الضغط السياسي على القيادة الفلسطينية والضغط السياسي على الشعب الفلسطيني لا القبول بهذه المشاريع".

#الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين #مخيم جباليا #المساعدات الغذائية #قطاع غزة

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