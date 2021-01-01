خلافات بين نتنياهو وغانتس تتسبب بإلغاء اجتماع الحكومة اليوم

القدس المحتلة /سما/

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية على إلغاء اجتماع للحكومة كان من المقرر عقده اليوم، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو ألغى الاجتماع عقب المؤتمر الصحفي الذي خرج فيه غانتس ودعا خلاله لإسقاط نتنياهو.

يشار إلى أن وزير الجيش ووزير الحكومة البديل بني غانتس، أبدى استعداده لتقدم تضحيات بشأن إسقاط حكم نتنياهو من أجل وحدة الأحزاب الإسرائيلية لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب للموقع، فإن الاجتماع كان سيعقد للتصويت على تعيين مفوض جديد للشرطة الإسرائيلية، وبحث إمكانية تجديد جدول أعمال الحكومة لعقدها بشكل منتظم.