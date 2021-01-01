موقع إسرائيلي: مصر أكبر المستوردين للسلاح الألماني

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع إسرائيل ديفنس العبري أن جمهورية مصر العربية هي أكبر الدول المستوردة للسلاح الألماني في الشرق الأوسط.



ونقل الموقع العبري عن وزارة الاقتصاد الألمانية، أنه في العام الماضي (2020) وقعت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة إلى دول متورطة في الصراعات المميتة في "اليمن" و"ليبيا" بمبلغ 1.16 مليار يورو (1.41 مليار دولار).



وبحسب القائمة التي قدمتها وزارة الاقتصاد، فقد وقعت "ألمانيا" بحلول 17 ديسمبر تصاريح لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو إلى "مصر", وأكثر من 305.1 مليون يورو لـ"قطر"، أكثر من 51 مليون يورو "للإمارات"، 23.4 مليون يورو "للكويت"، حوالي 22.9 مليون يورو لـ"تركيا"، 1.7 مليون يورو "للأردن"، 1.5 مليون يورو "للبحرين".



فيما أفاد موقع إخباري ألماني "DW" أن هذه القائمة تم توفيرها من قبل وزارة الإقتصاد وذلك ردًّا على طلب من عضو البرلمان عن الحزب "الأخضر" من المجلس البرلماني السفلي.