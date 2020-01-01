أبو يوسف يدعو لاسناد الطبقة العاملة في ظل "كورونا"

رام الله / سما /

دعا رئيس دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إلى إسناد الطبقة العاملة بشبكات أمان على كافة الأصعدة في ظل جائحة كورونا.

وأكد أبو يوسف لدى مشاركته، اليوم الثلاثاء، ورشة حول الصحة والسلامة المهنية لعمال فلسطين، ضرورة الخروج بمواقف جادة ومجموعة من الصياغات العملية لرفد الحركة العمالية، مشددا على دور الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعقده الأنشطة والفعاليات في دعم ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال في ظل جائحة كورونا.

وطالب بتعزيز دور الاتحاد في إطار الحركة الوطنية، مشيرا إلى أنه في اتفاق عام 2015 جرى العمل على توحيد عمل الحركة العمالية والاتحادات والنقابات العمالية، وتم الاتفاق أن يكون الاتحاد العام لعمال فلسطين متطلعا بالعمال وممثلا لهم في الخارج من خلال فروعه التي تعتبر رافعة رئيسية للحركة العمالية والوطنية.

بدورها، تحدثت رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل لينا أبو شهاب، عن أن الهدف العام من الورسة هو الحد من اصابات كورونا، في أي موقع يتواجد فيه العمل الفلسطيني، وتوفير بيئة عمل آمنة، خاصة في ظل ظروف عمل غير صحيحة.

من جهته، استعرض عضو الأمانة العامة للاتحاد محمد أبو زيد المفاصل الرئيسية للورشة، مشيرا إلى أنها بداية لسلسلة من ورشات العمل التي تهدف إلى تحسين واقع الصحة والسلامة المهنية في فلسطين من حيث الإجراءات والتطبيق، لإزالة المخاطر التي تواجه العامل الفلسطيني أو تخفيفها على أقل تقدير.