حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

غزة / سما /

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق تجديد المنحة القطرية لسنة قادمة أخرى، لافتا أن السفير القطري محمد العمادي سيكون في قطاع غزة نهاية شهر يناير الحالي.

جاء تصريح أبو مرزوق الثلاثاء في لقاء حواري مفتوح عبر تطبيق زووم نظمته صحيفة فلسطين.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت قالت إنّه لا جديد يذكر حتى اللحظة بخصوص موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة.

وأشارت الكحلوت، إلى أنّه جرت العادة التنسيق مع اللجنة القطرية لإعداد الكشوفات والاتفاق حول المعايير والصرف بعد الإعلان عن صرف المنحة من قِبل الأخيرة.

وصرفت اللجنة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة في الثالث من ديسمبر 2020 مساعدات لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.