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تامر حسني يطرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 12 يناير 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني يطرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد



وكالات / سما /

طرح الفنان المصري ​تامر حسني أغنية "​ارفع إيدك​" على يوتيوب، وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد في مصر، من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

وكان علّق تامر حسني على اختياره غناء الأغنية مؤخرا، حيث كتب على صفحته الخاصة: "تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام، سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاه باستاد القاهره".

وأضاف: "تم تصوير الأغنيه واخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنكليزيه، الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وبشكر كل القائمين على العمل وشكر خاص أوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف".

#تامر حسني

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