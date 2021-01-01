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بلديات في الضفة تعلق الدوام لمدة ساعتين تضامناً مع موظفي بلدية يطا

الثلاثاء 12 يناير 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

علقت نقابات بلديات الوطن، اليوم الثلاثاء، الدوام لمدة ساعتين، احتجاجاً على اجراءات المجلس البلدي في بلدية يطا بإحالة 7 موظفين إلى التقاعد.

واضافت نقابة بلدية يطا " أن تعليق الدوام مدة ساعتين جاء أيضا احتجاجا على إجراءات الخصم والتنبيهات غير الادارية، وذلك بعد تعميم من النقابة الوطنية للهيئات المحلية بتعليق الداوم".

وعلق عدد كبير من البلديات منها بلدية رام الله ونابلس والبيرة وبيت لحم والخليل وأريحا وقلقيلية والتقوع والظاهرية والكرمل، وغيرها من البلديات الدوام ساعتين اليوم تضامنا مع موظفي بلدية يطا

#بلدية يطا

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