للمرة الأولى .."منظمة اسرائيلية" : إسرائيل دولة فصل عنصري "أبارتهايد"

القدس المحتلة / سما /

أطلق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، وللمرة الأولى على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".

وعلّل "بتسيلم" في "ورقة موقف" قراره بأن "النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)"، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية.

وقالت بتسيلم،" كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ نظام واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين)".

وقال مركز بتسيلم "إنه نظام فصل عنصري – أبارتهايد، في الحالة الإسرائيلية لم ينشأ هذا النظام بين ليلة وضُحاها وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن".

وأضاف "تراكُم هذه الخطوات بمرور السنين وانعكاسها على نطاق واسع في القوانين والممارسة والدعم الجماهيري والقضائي الذي حظيت به- كلها تؤسس للاستنتاج المؤلم أن هذا النظام قد تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام أبارتهايد".

وأشارت ورقة الموقف إلى أن "الوسيلة الأساسية التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي هندسة الحيز جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً: يدير اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير".

وقال بتسيلم "وعلى عكس ذلك، يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي الحقوق تمنح للفلسطينيين في كل من هذه المعازل وأيها تسلب- وفي جميعها هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود".

ولفت في هذا السياق الى أنه " منذ العام 1948 وضعت دولة الاحتلال يدها على نحو 90% من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر والتي بُنيت فيها مئات البلدات للسكان اليهود".

وتابع "ومنذ العام 1967 تطبق إسرائيل السياسة نفسها في الضفة الغربية حيث بُنيت على أراضي الفلسطينيين أكثر من 280 مستوطنة يسكنها اليوم 600000 من اليهود الإسرائيليين".

وأضاف "في كافة المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، لم تُقم دولة الاحتلال ولو بلدة واحدة للفلسطينيين (سوى عدة قرى وبلدات أقامتها لتركيز البدو بعد تجريدهم من معظم حقوق الملكية التي كانوا يحوزونها) بل هي تعمل أساساً على منع تطوير البلدات الفلسطينية القائمة وهدم المنازل التي بُنيت فيها".

كما أشار بتسيلم الى أن "جميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم - وكذلك أزواجهم وزوجاتهم يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بينما لا يمكن لأي فلسطيني الهجرة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حتى إذا كان هو نفسه أو جده أو جدته قد وُلدوا في هذه الأراضي أو أقاموا فيها".

وقال" يتمتع المواطنون الإسرائيليون بحرية الحركة والتنقل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (باستثناء قطاع غزة) ويمكنهم متى شاءوا المغادرة والعودة إليها، أما الرعايا الفلسطينيين فينبغي أن يحصلوا على تصريح إسرائيلي خاص لكي يتنقلوا بين معازلهم (وأحياناً في داخل المعزل نفسه) وسفرهُم إلى خارج البلاد مشروط بموافقة إسرائيلية".

وأضاف "يحق للفلسطينيين بالقدس المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تصويتاً وترشيحاً ولكن هناك مساعٍ يقودها مسؤولون سياسيون لنزع الشرعية عن منتخبي الجمهور الفلسطينيين".

وأشار "بتسيلم" الى أن "إسرائيل تملك كامل صلاحيات البت في جميع نواحي الحياة هذه، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر وتدير في كل مكان بين النهر والبحر سِجِل السكان ونظام الأراضي وقدرة الأشخاص على التنقل والحركة والدخول أو المغادرة وكذلك سِجِل الناخبين".

وقال "الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة لا يزالون تحت نظام عسكري في الضفة الغربية وتحت الحصار وسيطرة إسرائيل الفعالة من الخارج في قطاع غزة".

وأضاف "إلا أن مواصلة وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحتل مؤقتاً ملايين الأشخاص في الطرف الآخر هو وصف لا يمت للواقع بصِلة".

وفي هذا الصدد قال حجاي إلعاد، مدير عام منظمة "بتسيلم"، في ورقة الموقف "لا توجد في إسرائيل (ديمقراطية بالإضافة إلى احتلال) وإنما نظام واحد من النهر إلى البحر، وهذا يحتم علينا أن ننظر إلى الصورة كاملةً وأن نسميها بدقة: أبارتهايد".

وأضاف إلعاد "هذه النظرة اليقِظة إلى الواقع لا ينبغي أن تؤدي بنا إلى اليأس بل على العكس هذا نداء للتغيير - لأن من أقاموا هذا النظام بشر ويمكن للبشر تغييره".