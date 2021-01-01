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توقعات بأن تكون سلالة كورونا الجديدة في اليابان الأكثر انتقالاً

الثلاثاء 12 يناير 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بأن تكون سلالة كورونا الجديدة في اليابان الأكثر انتقالاً



وكالات / سما /

توقعت منظمة الصحة العالمية بأن تكون سلالة كورونا الجديدة في اليابان الأكثر انتقالاً من سابقاتها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "أبلغت اليابان  نهاية الأسبوع الماضي منظمة الصحة العالمية برصد سلالة جديدة للفيروس".

وأضاف أنه "كلما ينتشر الفيروس بشكل أكبر، كلما تزداد إمكانية حدوث تغيرات جديدة له"، مشددا على أن السلالات الجديدة ترفع من وتيرة انتقاله "وهذا قد يؤدي إلى قفزة للإصابات بالمرض وعدد المرضى في المستشفيات، الأمر الذي يثير مشاكل كبيرة بالنسبة إلى الموظفين الطبيين والمستشفيات التي اقتربت من نقطة الانهيار".

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن "هذه السلالات لا يبدو حاليا أنها تؤدي إلى زيادة في قوة المرض".

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل تتضمن 12 طفرة، بينها واحدة تم رصدها كذلك في السلالتين المكتشفتين مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقال الخبراء في حينه إنه من الصعب حاليا تقدير سرعة انتشار هذه السلالة أو قوتها ومدة فعالية وسائل الرصد واللقاحات ضدها.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها معدية أكثر وتنتشر بوتيرة أسرع، لكنها ليست أشد من السلالة السابقة من الفيروس.

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