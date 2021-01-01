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ما هو الموعد الفعلي لرجوع النشاط الكروي في القطاع؟

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو الموعد الفعلي لرجوع النشاط الكروي في القطاع؟



غزة / سما /

تسود حالة من التفاؤل داخل الوسط الرياضي في قطاع غزة, بشأن عودة النشاط الكروي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعقب الجلسة الأخيرة التي جرت بين الاتحاد الفلسطيني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة من جهة, واللجنة الحكومية من جهة أخرى, أضحت الرؤية واضحة حول ضرورة استئناف النشاط الرياضي.

وبحكم المنطق, فإن الموعد الفعلي لرجوع النشاط الرياضي سيكون الأحد الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي الخميس القادم, إذ ستكون الأندية حينها بحاجة فترة أسبوع تقريبا لترتيب أوراقها.

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