نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تُسفر عن لقاء مثير وناري

وكالات / سما /

أسفرت قرعة الجولة الرابعة في كأس الاتحاد الإنجليزي عن عدد من المُباريات المُثيرة، وتبقى أكثرهم إثارة مُواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ويُواجه تشيلتينهام فريق مانشستر سيتي، ويلتقي بورنموث مع كراولي، ويلعب سوانزي سيتي ضد توتينجهام فوريست، ويُقابل ليفربول فريق مانشستر يونايتد.

ويلتقي الفائز من مُواجهة ساوثهامبتون وشروزوبوري مع فريق أرسنال، ويلتقي بارنسلي مع نورويتش سيتي، ويلعب تشورلي مع وولفرهامبتون، ويلتقي ميلوول مع بريستول سيتي.

ويلتقي برايتون مع بلاكبول، ويلعب وايكومب مع توتنهام، ويلتقي شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، ويُواجه تشيلسي فريق لوتون، ويلتقي الفائز بين ستوكبورت وويست هام مع دوناكستر، فيما يلتقي برينتفورد مع ليستر سيتي، ويُواجه إيفرتون فريق شيفيلد وينزداي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن المُباريات المُنتظرة ستُقام في الفترة بين 22 إلى 25 يناير الجاري، الجدير بالذكر أن أرسنال هو حامل لقب البطولة.