  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تُسفر عن لقاء مثير وناري

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تُسفر عن لقاء مثير وناري



وكالات / سما /

أسفرت قرعة الجولة الرابعة في كأس الاتحاد الإنجليزي عن عدد من المُباريات المُثيرة، وتبقى أكثرهم إثارة مُواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ويُواجه تشيلتينهام فريق مانشستر سيتي، ويلتقي بورنموث مع كراولي، ويلعب سوانزي سيتي ضد توتينجهام فوريست، ويُقابل ليفربول فريق مانشستر يونايتد.

ويلتقي الفائز من مُواجهة ساوثهامبتون وشروزوبوري مع فريق أرسنال، ويلتقي بارنسلي مع نورويتش سيتي، ويلعب تشورلي مع وولفرهامبتون، ويلتقي ميلوول مع بريستول سيتي.

ويلتقي برايتون مع بلاكبول، ويلعب وايكومب مع توتنهام، ويلتقي شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، ويُواجه تشيلسي فريق لوتون، ويلتقي الفائز بين ستوكبورت وويست هام مع  دوناكستر، فيما يلتقي برينتفورد مع ليستر سيتي، ويُواجه إيفرتون فريق شيفيلد وينزداي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن المُباريات المُنتظرة ستُقام في الفترة بين 22 إلى 25 يناير الجاري، الجدير بالذكر أن أرسنال هو حامل لقب البطولة.

#كأس الاتحاد الإنجليزي #ليفربول #مانشستر يونايتد #قرعة #قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الأخبار الرئيسية

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين بانخفاض واللقاحات ستكفي كافة المواطنين

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"