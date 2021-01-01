موكب مهيب في وداع الشهيد محمد صلاح الدين في بلدة حزما

القدس المحتلة / سما /

شيّع أبناء شعبنا في القدس، ظهر اليوم الثلاثاء، في موكب رسمي وشعبي مهيب، جثمان الشهيد الأسير المحرر محمد عائد صلاح الدين (20 عاما)، الذي استشهد نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وأنطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزلة عائلة الشهيد في البلدة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة الشرقي، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الشرقية.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية التي اقيمت في ساحة مجمع فلسطين الطبي، محافظ رام الله ليلى غنام، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مركبات المواطنين وخروجها من بلدة حزما، عبر نصبها حاجزًا على مدخل البلدة عقب التشييع.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير صلاح الدين في العشرين من اغسطس/ أب من العام 2020، بعد أن استشرى المرض في جسده، ولم تقدم له العلاجات اللازمة خلال اعتقاله، ومارست إهمالا طبيا متعمدا بحقه.