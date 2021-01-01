الريال يفقد لاعبين جديدين في السوبر الإسباني أمام بيلباو

وكالات / سما /

سيفتقد نادي ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لخدمات لاعبين جديدين خلال مباراته المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، الخميس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كل من الظهير الأيمن داني كارفخال والمهاجم لوكا يوفيتش سيغيبان عن صفوف الفريق المدريدي في مواجته أمام أتلتيك بيلباو، بعدما لم يتعافا من الإصابات التي لحقت بهما.

وكان كارفخال قد شعر بانزعاجات عضلية خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، فيما تعرض لوكا يوفيتش للإصابة خلال تدريبات الفريق، ليغيب الثنائي عن مباراة فريقهما الأخيرة أمام أوساسونا، فيما كان كارفخال أيضًا موقوفًا لتراكم البطاقات الصفراء.

ولم يستطع كارفخال التدرب بطريقة طبيعية في المدينة الرياضية لريال مدريد بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها، في الوقت الذي خرج فيه يوفيتش من قائمة مباراة أوساسونا بعد إدراج اسمه فيها بسبب حمل عضلي زائد.

وبذلك، فإن كلا اللاعبين سيستمرا في عملية تعافيهما ولن يسافرا للحاق بالفريق إلا في حالة تأهله إلى المباراة النهائية، فيما سيعتمد ذلك أيضًا على أن يكونا قد شُفيا من الإصابة.