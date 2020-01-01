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مشاهدة مباراة الكويت والقادسية بث مباشر في كأس ولي العهد الكويتي 2021

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الكويت والقادسية بث مباشر في كأس ولي العهد الكويتي 2021



نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة القادسية والكويت بث مباشر التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 في نهائي بطولة كأس ولي العهد الكويتي.

مباراة الكويت والقادسية مباشر تبث من الملعب الدولي عبر قناة الكأس الرياضية 5 (Alkass Five HD) بصوت المعلق منتصر الأزهري، وأيضا (KTV Sport HD) بتعليق بدر شداد.

وتنطلق مباراة القادسية ضد الكويت في النهائي المرتقب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وكذلك لدى مكة المكرمة والبحرين وقطر، السادسة في مصر والأردن وفلسطين والسودان.

ويبدأ الاستيديو التحليلي على القنوات العربية الناقلة لهذه الموقعة في تمام السادسة والنصف بتوقيت الكويت، فيما سيتم نقلها عبر المنصات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي للفريقين.

مباراة القادسية والكويت مباشر: اضغط هنا

ويسعى الكويت للعودة إلى منصات التتويج أولا، والثأر من القادسية الذي لم ينجح في التغلب عليه منذ مباراة شهر أبريل 2019 في نهائي كأس الأمير الكويتي التي فاز فيها بهدفين نظيفين.

وفاز القادسية على الكويت بهدفين مقابل هدف في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في الدوري المحلي، وسبقها تعادل سلبي بدون أهداف، فيما بدأ الموسم بلقاء السوبر لصالح القادسية.

وبلغ الكويت نهائي كأس ولي العهد عقب الفوز على برقان بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة صعد القادسية أمام التضامن، علما أن الفريقين الخاسرين سيلعبان معا على المركز الثالث والرابع.

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