بث مباشر .. مباراة الهلال والأمل عطبرة في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة الهلال والأمل عطبرة بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 12 يناير 22021 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السوداني.

مباراة الهلال والأمل عطبرة مباشر بالدوري الممتاز تبث من ملعب النادي في الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية التابعة لشبكة تاسيتي ميديا السودانية الساعة السادسة ونصف مساء.

ويسعى الهلال إلى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة المحلية، إذ تعادل في الجولة الأولى أمام حي العرب بورتسودان بهدف لمثله، وأيضا مع فريق أهلي مروي بهدفين لإثنين.

أما الأمل عطبرة، فقد حقق انتصارا كبيرا في الأسبوع الأول ضد الشرطة قضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل بالجولة الثانية أمام أهلي الخرطوم بنتيجة سلبية.

رابط مباراة الهلال والأمل عطبرة: اضغط هنا

ويستضيف الأمل عطبرة نظيره المريخ بالجولة الرابعة قبل أن يحل ضيفا على حي الوادي نيالا وهلال الفاشر، في حين يلاقي الهلال منافسه هلال الأبيض وتوتي وأهلي شندي.

وتشير التوقعات إلى أن عودة الهلال إلى الانتصارات قد اقتربت في ظل الأداء الجيد الذي قدمه ذات اللاعبين في بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا وتأهلهم على حساب الأشانتي.

وتقام مباراة الهلال والأمل عطبرة مع ثلاثة لقاءات أخرى بالدوري السوداني، إذ يلعب الشرطة القضارف ضد توتي، والخرطوم الوطني مع أهلي شندي، مريخ الفاشر أمامهلال الساحل.