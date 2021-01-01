  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بث مباشر .. مباراة الهلال والأمل عطبرة في الدوري السوداني 2021

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. مباراة الهلال والأمل عطبرة في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة الهلال والأمل عطبرة بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 12 يناير 22021 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السوداني.

مباراة الهلال والأمل عطبرة مباشر بالدوري الممتاز تبث من ملعب النادي في الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية التابعة لشبكة تاسيتي ميديا السودانية الساعة السادسة ونصف مساء.

ويسعى الهلال إلى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة المحلية، إذ تعادل في الجولة الأولى أمام حي العرب بورتسودان بهدف لمثله، وأيضا مع فريق أهلي مروي بهدفين لإثنين.

أما الأمل عطبرة، فقد حقق انتصارا كبيرا في الأسبوع الأول ضد الشرطة قضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل بالجولة الثانية أمام أهلي الخرطوم بنتيجة سلبية.

رابط مباراة الهلال والأمل عطبرة: اضغط هنا

ويستضيف الأمل عطبرة نظيره المريخ بالجولة الرابعة قبل أن يحل ضيفا على حي الوادي نيالا وهلال الفاشر، في حين يلاقي الهلال منافسه هلال الأبيض وتوتي وأهلي شندي.

وتشير التوقعات إلى أن عودة الهلال إلى الانتصارات قد اقتربت في ظل الأداء الجيد الذي قدمه ذات اللاعبين في بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا وتأهلهم على حساب الأشانتي.

وتقام مباراة الهلال والأمل عطبرة مع ثلاثة لقاءات أخرى بالدوري السوداني، إذ يلعب الشرطة القضارف ضد توتي، والخرطوم الوطني مع أهلي شندي، مريخ الفاشر أمامهلال الساحل.

#الهلال #الأمل عطبرة #السودان #الدوري السوداني 2021 #الهلال والأمل عطبرة #مباراة الهلال والأمل #الأمل عطبرة والهلال #قناة الملاعب السودانية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

الأخبار الرئيسية

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..