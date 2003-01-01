رسميًا.. سباق رئاسة برشلونة ينحصر بين 4 أسماء

وكالات / سما /

انحصر السباق على رئاسة نادي برشلونة الإسباني بين 4 مرشحين فيما خرج 5 آخرين من المنافسة بشكل رسمي بعد فرز عدد التوقيعات التي حصل عليها كل منهم.

وتصدر خوان لابورتا، رئيس النادي الأسبق، السباق بعد حصوله على 10,257 توقيع، وهو ضعف ما حصل عليه في المرتين اللاتي ترشح فيهما سابقًا (5725 في 2003، و4272 في 2015، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.

وجاء أقرب منافسيه ليكن فيكتور فونت بعدما نجح في جمع 4710 توقعيًا، فيما حل في المركز الثالث توني فريكسيا بـ 2821 توقيع، وحجز إيميلي روسود المقعد الرابع بـ 2501 توقيع، في الوقت الذي كان الحد الأدنى المطلوب لدخول المنافسة هو 2257 توقيعًا.

ولن يتمكن كل من أوجوستي بينيديتو، خوردي فاري، تشافي فيلاخوانا، ولويس فيرنانديز، وبيري رييرا من المنافسة بعدما لم ينجحوا في جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن المنافسة الحقيقية من المتوقع أن تنحصر بين خوان لابورتا وفيكتور فونت، مشيرة إلى أن الأول يريد من جمهور برشلونة أن يعود للتفاؤل مجددًا متسخدمًا كاريزمته للترويج لنفسه، بينما في المقابل، وضع فونت خطط طويلة الأمد للنادي، تتضمن إعادة تشافي هيرنانديز لتولي القيادة الفنية للفريق.