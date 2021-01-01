بالرابط .. الخارجية تعلن عن توفير رحلة جديدة إلى اسطنبول

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن توفير رحلة جديدة الى إسطنبول.

ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم إبلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي.





ونوهت لجميع المواطنين الراغبين بالسفر، بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس "كورونا"، على أن تتضمن الشهادة او الكتاب

تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقتها اخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

ودعت جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص "كورونا"، والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.

وأكدت لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.