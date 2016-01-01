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شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

الثلاثاء 12 يناير 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية



وكالات

أدانت محكمة تركية، الاثنين، الداعية المثير للجدل، الذي اعتاد على تقديم برامج تلفزيونية "دينية" وسط نساء يرتدين ملابس مثيرة، بالسجن لأكثر من ألف عام؛ لارتكابه جرائم جنسية، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.


وكان عدنان أوكتار يطرح آراء دينية جدلية فيما كانت نساء يسميهن "قططه"، وكثيرات منهن خضعن لجراحات تجميلية، يرقصن حوله في استوديو التلفزيون.


وتم اعتقال الرجل البالغ 64 عاما في حزيران/ يونيو 2018، كجزء من حملة استهدفت مجموعته من قبل وحدة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول.


وأفادت محطة "إن تي في" الخاصة بأنه حُكم عليه بالسجن 1075 عاما لإدانته بجرائم تشمل: الاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي لقاصرات، والاحتيال، ومحاولة التجسس السياسي والعسكري.


وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن نحو 236 مشتبها به يخضعون للمحاكمة في القضية، 78 منهم قيد الاعتقال.


تضمنت جلسات الاستماع تفاصيل فاضحة ومزاعم مروعة عن جرائم جنسية.


وأبلغ أوكتار رئيس المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر أن لديه ما يقرب من 1000 صديقة.


وقال في جلسة استماع أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر: "هناك فيض من الحب في قلبي للمرأة. الحب صفة إنسانية. إنه إحدى صفات المسلم".


وأضاف في مناسبة أخرى: "أنا قوي جنسيا بشكل غير عادي".


ونفى أي صلة له بجماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

#عدنان أوكتار #تركيا #جنس

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