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البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد "طب الابرتهايد" للضغط على اسرائيل لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

الثلاثاء 12 يناير 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد د.مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن حملة عالمية كبرى بدأت ضد سياسة الأبرتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلية الموجهة لحرمان الفلسطينيين من الحصول على اللقاحات ضد مرض كورونا بفضل الجهود الفلسطينية التي قمنا بها لتعرية وفضح هذه السياسات والتي تردد صداها في كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية بما في ذلك الأميركية,

وأكد البرغوثي انطلاق حملة تواقيع عالمية ضد السياسة الإسرائيلية "طب الابرتهايد" وللمطالبة بتوفير المطاعيم السليمة فورا لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال البرغوثي ان عشرات الالاف وقعوا حتى الآن على عريضة الحملة بمن فيهم أطباء وعلماء عالميون بارزون ومفكرون وفنانون عالميون مثل جوديث بتلر و دانيال بارنبويم ونوعم تشومسكي.
وأكد أن لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني تجندت في مختلف أرجاء المعمورة للمشاركة في هذه الحملة التي تجري تحت شعار إدانة " طب الابرتهايد"
وأضاف د. البرغوثي إن فداحة جريمة التمييز العنصري الاسرائيلي في موضوع توفير اللقاحات والحماية من مرض الكورونا الخطير كشف الواقع وحقيقة نظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي الذي سيدفع غاليا ثمن تنكره الإجرامي لحقوق الإنسان ولما تعارفت عليه الإنسانية من ضرورة التوحد والتكاتف في مواجهة الأوبئة.

#مصطفى البرغوثي #اسرائيل #فيروس كورونا

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