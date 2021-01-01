  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المقاولين يناقش عدة مستجدات مع وكيل وزارة الأشغال بغزة

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة العديد من المستجدات مع وكيل وزارة الاشغال بغزة المهندس ناجي سرحان، العمل على الحد من تدهور أعمال قطاع المقاولات إلى مستويات خطيرة تعصف بقدرته على البقاء.

واستعرض وفد الاتحاد، عدة قضايا منها تثبيت سعر صرف الدولار والاندكس، وأسعار فحص المواد بالمختبرات، وضرورة معالجة تدني الاسعار في المناقصات وآليات الترسيه علي السعر الأنسب.

وترأس وفد اتحاد المقاولين امين السر جهاد الفرا برفقة أعضاء المجلس السادة المهندس هاشم سكيك، وسعدي سلامة وعبد الحكيم اسماعيل، والمدير التنفيذي محمد الحسيني.

وتعهد وكيل وزارة الأشغال ببحث مطالب اتحاد المقاولين، والنظر بجدية في جميع القضايا المطروحة من قبل الاتحاد.

وأكد سرحان أن وزارته تدعم مطالب المقاولين العادلة، مؤكدا على ضرورة تعميم عمليه الترسية علي السعر الانسب في القريب العاجل بما لا يتجاوز الشهر الحالي.

وأبدى سرحان استعداده لإعادة النظر في أسعار فحص المواد في المختبرات، مشددا على أحقيه المقاولين في التعويضات عن أضرار جائحة كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأشغال دعمه لموقف مجلس ادارة اتحاد المقاولين فيما يخص ترتيبات اجراء انتخابات الاتحاد المقبلة.

#اتحاد المقاولين #وزارة الأشغال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين بانخفاض واللقاحات ستكفي كافة المواطنين

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

حرس7

البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن