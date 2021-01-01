اتحاد المقاولين يناقش عدة مستجدات مع وكيل وزارة الأشغال بغزة

غزة / سما /

بحث مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة العديد من المستجدات مع وكيل وزارة الاشغال بغزة المهندس ناجي سرحان، العمل على الحد من تدهور أعمال قطاع المقاولات إلى مستويات خطيرة تعصف بقدرته على البقاء.

واستعرض وفد الاتحاد، عدة قضايا منها تثبيت سعر صرف الدولار والاندكس، وأسعار فحص المواد بالمختبرات، وضرورة معالجة تدني الاسعار في المناقصات وآليات الترسيه علي السعر الأنسب.

وترأس وفد اتحاد المقاولين امين السر جهاد الفرا برفقة أعضاء المجلس السادة المهندس هاشم سكيك، وسعدي سلامة وعبد الحكيم اسماعيل، والمدير التنفيذي محمد الحسيني.

وتعهد وكيل وزارة الأشغال ببحث مطالب اتحاد المقاولين، والنظر بجدية في جميع القضايا المطروحة من قبل الاتحاد.

وأكد سرحان أن وزارته تدعم مطالب المقاولين العادلة، مؤكدا على ضرورة تعميم عمليه الترسية علي السعر الانسب في القريب العاجل بما لا يتجاوز الشهر الحالي.

وأبدى سرحان استعداده لإعادة النظر في أسعار فحص المواد في المختبرات، مشددا على أحقيه المقاولين في التعويضات عن أضرار جائحة كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأشغال دعمه لموقف مجلس ادارة اتحاد المقاولين فيما يخص ترتيبات اجراء انتخابات الاتحاد المقبلة.