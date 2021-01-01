19 وفاة و9589 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

سجلت اسرائيل أعلى معدل قياسي يومي للإصابات بكورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 19 وفاة و9589 إصابة جديدة بالفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الاسرائيلية، يتواصل مؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع، كما سجلت الفحوصات الموجبة ارتفاعا وبلغت 7.6% بعد أن تم، أمس الإثنين، أخذ 127 ألف عينة مخبرية لفحوصات كورونا.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات الاحتلال 1759 مصابا، بينهم 1027 مصابا بحالة خطيرة، و247 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت حصيلة وفيات كورونا في اسرائيل 3704 حالات وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020، حيث، أعلن، أمس الإثنين، عن وفاة 19 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وتأتي هذه المعطيات على الرغم من تشديد إجراءات الإغلاق المتواصل للأسبوع الثاني، وكذلك مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، إذ أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن 20.9% من مواطني الدولة تلقوا تطعيمات الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا.

وبحسب المعطيات، تلقى 21611 شخصا أمس الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح، إذ يبلغ مجموع ممن تلقى التطعيم 1854055 شخصا، وبدأت في الأيام الأخيرة حملة التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح والتي من المفترض أن تمنح بعد حوالي أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية 9595% مناعة ضد الفيروس.

ومع تسجيل معدلات قياسية بالإصابات، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، عن بدء حملة تطعيم الطواقم التدريسية في دولة الاحتلال باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الوزارة توسيع دائرة الحاصلين على التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، لتصبح من جيل الـ55 عامًا فما فوق، بدءا من الثلاثاء.