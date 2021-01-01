الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1892 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 711 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 46087 إصابة بينها 7603 حالة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 33422 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 453 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 211 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 112.