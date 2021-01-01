غانتس يغازل لابيد : يمكننا الوحدة مجددًا وأن تكون رئيسًا للوزراء

القدس المحتلة / سما /

جدد بيني غانتس زعيم حزب "أزرق - أبيض"، صباح اليوم الثلاثاء، مغازلته لرئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، بالدعوة مجددًا لشراكة جديدة بينهما بعد أن فك الأخير الشراكة مع غانتس بسبب انضمامه لحكومة ائتلافية مع بنيامين نتنياهو زعيم الليكود عقب الانتخابات الأخيرة.

وقال غانتس في حديث لإذاعة كان العبرية، إن لابيد يستحق أن يكون رئيسًا للوزراء، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا مشتركًا بينهما حاليًا ولذلك يمكن العمل معًا سويًا والتوصل إلى اتفاق متبادل مرة أخرى.

وأشار غانتس إلى أنه لا يهتم ليكون في المركز الأول، قائلًا: "لن أخدع نفسي بأنني سأكون رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، وليس بالضرورة أن أكون في المركز الأول".

وكان غانتس دعا الليلة الماضية جميع الأحزاب الإسرائيلية من الوسط واليسار للتوحد من أجل إسقاط نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لا يطمح ليكون الشخص الأول ولكن كل ما يريده تشكيل حكومة جديدة وإنهاء حكم نتنياهو.

ورد حزب لابيد على تلك التصريحات بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وإسقاط نتنياهو.