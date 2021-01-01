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إدارة سجون الاحتلال تغلق معتقل "ريمون" بالكامل بسبب انتشار كورونا

الثلاثاء 12 يناير 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تغلق معتقل "ريمون" بالكامل بسبب انتشار كورونا



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجن "ريمون" أغلقت المعتقل بكافة أقسامه، وذلك بعد تسجيل إصابة يوم أمس بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى بقسم (4) بالمعتقل.

وأوضحت الهيئة أن إدارة "ريمون" قامت بنقل الأسير المصاب إلى قسم (8) بذات المعتقل، والذي يقبع فيه حالياً أكثر من 35 أسيرا مصابا بفيروس كورونا.

وأضافت أنه وبتسجيل الإصابة المذكورة، يرتفع عدد الاصابات بفيروس "كورونا"  بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى (191) إصابة، أغلبها سُجلت بمعتقل "جلبوع، وأن العدد مرشح للازدياد. 

ونددت الهيئة في تقريرها بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون الاحتلال واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، وأكدت على أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.

#سجن ريمون #فيروس كورونا #كورونا #سجون الاحتلال

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