ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

تصدر استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين من حزما عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما تناولت الصحف إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة وثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين من حزما بعد صراع مع مرض السرطان

الرئيس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة وثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي

أبو ردينة يدين مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بمشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها إلى الأفضل

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

الرئيس يعزي بوفاة والد اللواء أبو دخان وباستشهاد المناضل محمود مرشود

12 وفاة و928 إصابة بـ"كورونا" و"الصحة" تقر لقاح "سبوتنيك" الروسي

إصابة 7 عمال برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون

القدس:

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الاحتلال يصيب 8 عمال بالرصاص ويستولي على عدة آليات وينفذ حملة دهم واعتقالات واسعة

الحفريات تتواصل جنوب غرب الأقصى وتشققات في المتحف وباب الرحمة

اشتية: سنجعل من 2021 عاماً للرواية الوطنية في مواجهة التزييف والتزوير

12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين

الرئيس يصدر 3 قرارات تتعلق بالقضاء ورابع حول تعديل قانون الانتخابات

وزير الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط لبناء مشاريع فلسطينية في مناطق "ج"

91 مليون إصابة بالفيروس والوفيات تقترب من المليونين

لقاح "فايزر" قادر على الحماية من الطفرات

الأيام: