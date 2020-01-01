ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

تصدر استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين من حزما عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء.
كما تناولت الصحف إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة وثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي.
وفيما يلي أبرز العناوين:
الحياة الجديدة:
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استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين من حزما بعد صراع مع مرض السرطان
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الرئيس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة وثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي
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أبو ردينة يدين مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
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اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بمشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات
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السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها إلى الأفضل
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وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين
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الرئيس يعزي بوفاة والد اللواء أبو دخان وباستشهاد المناضل محمود مرشود
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12 وفاة و928 إصابة بـ"كورونا" و"الصحة" تقر لقاح "سبوتنيك" الروسي
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إصابة 7 عمال برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون
القدس:
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نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
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الاحتلال يصيب 8 عمال بالرصاص ويستولي على عدة آليات وينفذ حملة دهم واعتقالات واسعة
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الحفريات تتواصل جنوب غرب الأقصى وتشققات في المتحف وباب الرحمة
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اشتية: سنجعل من 2021 عاماً للرواية الوطنية في مواجهة التزييف والتزوير
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12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع
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استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين
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الرئيس يصدر 3 قرارات تتعلق بالقضاء ورابع حول تعديل قانون الانتخابات
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وزير الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط لبناء مشاريع فلسطينية في مناطق "ج"
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91 مليون إصابة بالفيروس والوفيات تقترب من المليونين
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لقاح "فايزر" قادر على الحماية من الطفرات
الأيام:
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نتنياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة قبيل تنصيب بايدن
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الرئاسة تدين المصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة
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اشتية: سنلاحق جنائياً وقانونياً أي شركات عربية تقوم باستيراد منتجات من المستوطنات
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استشهاد أسير محرر من حزما بعد صراع مع مرض السرطان
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نابلس: إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين والاحتلال يعتقل شاباً من عقربا
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"اوتشا": هدم ومصادرة 24 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين
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الرئيس يصدر قرارا بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة
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الوباء: وفاة 12 مواطناً ورصد 928 إصابة جديدة والتعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاحات خلال شهرين