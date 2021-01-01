  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وطوباس

الثلاثاء 12 يناير 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس.

وذكر نادي الاسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصفي الجلاد (54 عاما)، وعبد الفتاح عازم سعيد القدومي (52 عاما) وهما من طولكرم، وحذيفة صالح قاسم ابو سريس (٢٢ عاما) من مخيم نور شمس شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.

#طولكرم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الأخبار الرئيسية

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين بانخفاض واللقاحات ستكفي كافة المواطنين

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

حرس7

البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

علم

لماذا رفع أنصار ترامب العلم الإسرائيلي عند اقتحام الكونغرس؟