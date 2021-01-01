الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وطوباس

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس.

وذكر نادي الاسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصفي الجلاد (54 عاما)، وعبد الفتاح عازم سعيد القدومي (52 عاما) وهما من طولكرم، وحذيفة صالح قاسم ابو سريس (٢٢ عاما) من مخيم نور شمس شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.