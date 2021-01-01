"الجهاد" تقدم التعازي والمواساة بوفاة الداعية المحامي فؤاد شنيورة

غزة / سما /

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بالتعازي والمواساة من عائلة شنيورة الكرام بوفاة المحامي القدير، فؤاد شنيورة الذي توفي اليوم في أحد مشافي القاهرة حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بمرض عضال.

وأوضحت حركة "الجهاد"، في بيان لها، أن الأستاذ فؤاد شنيورة شارك في الدفاع عن الأسرى الأبطال وقدم خدمات وطنية في عمله القانوني وخدم قضيته وشعبه.

وأشارت إلى أنه والد الشهيد المجاهد ابن حركة الجهاد الإسلامي المقاتل في سرايا القدس بلال شنيورة، الذي تربى في أحضان والده وأسرته، وتشربوا جميعاً حب الجهاد والمقاومة.

وقالت "الجهاد": إن "قد ختم الأستاذ فؤاد رحمه الله ، حياته في الدعوة إلى الله تعالى خدمة لدينه وأبناء شعبه، وكان نموذجاً في الخلق الحسن وصفاء النفس بين كل من عرفوه وصحبوه".

وسألت الله له الرحمة والمغفرة الواسعة وأن يجعل مأواه الدرجات العُلى من الجنة.

كما وتقدمت "الجهاد"، بالتعزية والمواساة من أسرته وأبنائه وعائلته، راجيةً من الله تعالى أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.