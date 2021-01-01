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الصحة العالمية: لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021 وندعو إلى التحلي بالصبر

الثلاثاء 12 يناير 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021 وندعو إلى التحلي بالصبر



وكالات

قالت المسؤولة العلمية في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، اليوم الثلاثاء، إنه "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021".  

وشددت سواميناثان على، مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إنتاج الجرعات "يستغرق وقتا"، داعية الناس إلى "التحلي بالصبر قليلا".

وأشادت سواميناثان "بالتقدم الكبير" الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير  عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماما في أقل من عام.

 ولفتت إلى أن "توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتا ليس فقط بالملايين. 

وشددت سواميناثان على أن "اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل إلى جميع البلدان".

وتداركت "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى "لبقية هذا العام على الأقل".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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