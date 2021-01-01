الكشف عن لقاء سري ثانٍ بين وزير الخارجية الاسرائيلي ونظيره الاردني

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء سري ثانٍ عقد مؤخرًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا هو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما، مشيرةً إلى أن أول لقاء عقد في ديسمبر/ كانون أول الماضي، والثاني عقد بعد أسبوعين.

وأشارت إلى أن اللقاء الثاني عقد في منشأة حكومية أردنية للحفاظ على السرية، حيث بحث اللقاء القضايا الاستراتيجية الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ووفقًا للصحيفة فإن اللقاءات عقدت رغم حالة التوتر في العلاقات بين الجانبين، وسلسلة لقاءات سابقة بين مسؤولين إسرائيليين وأردنيين للحد من الخلافات، مشيرةً إلى أن الاجتماعين اللذين عقدا بين أشكنازي والصفدي أطلقا مسيرة حوار جديدة بين البلدين.

وقال مصدر إسرائيلي، إن هناك اتصالات بشأن الشؤون المدنية والاقتصادية تشارك فيه عدة وزارات حكومية من الجانبين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن أشكنازي منذ توليه منصب وزير الخارجية يعمل على تخفيف التوتر مع الأردن، مشيرةً إلى أن الوزير الأردني يقود خطًا عامًا حاسمًا تجاه إسرائيل، وكان قد أثار خلال الاجتماع الأول قضية الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وضرورة التزام الحكومة في تل أبيب أنها قوة احتلال، ووقف الأعمال التي تعرض فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين للخطر.

وكان الوزير الأردني حضر أمس لقاءًا رباعيًا في القاهرة مع وزراء خارجية مصر وفلسطين وألمانيا والأردن، بهدف محاولة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم يحضر اشكنازي، الذي يتواصل باستمرار مع وزراء خارجية دول مصر والأردن وألمانيا، بسبب الإغلاق الصحي بفعل تفشي كورونا.