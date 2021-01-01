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إدارة ترامب تعيد إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

الثلاثاء 12 يناير 2021 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة ترامب تعيد إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب



واشنطن/سما/

أعلنت الولايات المتحدة تصنيف كوبا كدولة داعمة للإرهاب. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التصنيف جاء بسبب تقديم هافانا الدعم بشكل متكرر لأعمال إرهابية عالمية وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين.


وأضاف البيان أن الحكومة الكوبية قدمت الدعم لإرهابيين ومجرمين فارين من العدالة بينما اخترقت أجهزتها الاستخباراتية قوات الأمن والجيش في فنزويلا بغرض مساعدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكر البيان أن تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب يعني فرض عقوبات على الدول والأشخاص الذين ينخرطون مع كوبا في أنشطة تجارية إضافة إلى حرمانها من المساعدات الأميركية وفرض حظر على وارداتها الدفاعية.

#ادارة ترمب #كوبا #قائمة الدول الراعية للإرهاب

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