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وزير الأمن الداخلي الأمريكي يقدم استقالته بسبب أحداث اقتحام "الكابيتول"

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأمن الداخلي الأمريكي يقدم استقالته بسبب أحداث اقتحام "الكابيتول"



واشنطن/سما/

قدم وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف استقالته من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وكتب وولف إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي بعد ظهر يوم الاثنين بقراره، وقال :” انا حزين لاتخاذ هذه الخطوة، فقد كنت اعتزم خدمة الوزارة حتى نهاية هذه الإدارة، ولكن لسوء الحظ، فإن الأحداث الأخيرة تبرر هذا الإجراء، بما في ذلك الاحكام القضائية الجارية، والتي لا أساس لها فيما يتعلق بصحة سلطتي بصفتي القائم بأعمال الوزير.

وكشف وولف أن بيت جاينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، سيصبح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وأكد  أن عملية الانتقال ستسير بسلاسة.

وكتب وولف أن  الوزارة جهزت نفسها للانتقال المنظم والسلس إلى فريق وزارة الأمن الداخلي للرئيس المنتخب جو بايدن”.

#وزير الأمن الداخلي الامريكي #تشاد وولف #اقتحام الكونغرس #اقتحام الكابيتول #احداث الشغب #ترامب

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