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الخارجية الأمريكية تعلن بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية ترامب

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تعلن بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية ترامب



واشنطن/سما/

أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل سابق لأوانه أن ولاية الرئيس دونالد ترامب انتهت الإثنين، ما أثار لغطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أنّ “ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49″، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علماً أنّ الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل في ما يتعلّق بولاية الرئيس أو هويته.

ولم تدل وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق ردّاً على سؤال حول ما إذا الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

ونقل موقع “بازفيد” عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ “موظفاً غاضباً” في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.

ومن المقرّر أن يؤدي جو بايدن القسَم الرئاسي في 20 كانون الثاني/يناير عند الظهر (17,00 ت غ) بعدما فاز على ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويطالب برلمانيون كثر ترامب بالتنحّي، كما يطالبون نائبه مايك بنس والحكومة بإقالته والكونغرس بإطلاق إجراءات عزله بعدما حضّ مناصرين له على التوجّه إلى الكابيتول للاحتجاج على جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، وقد اقتحم هؤلاء الكونغرس وعاثوا فيه خراباً.

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