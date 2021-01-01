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نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من صفحة حسابه على تويتر

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من صفحة حسابه على تويتر



القدس المحتلة/سما/

أزال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت الصورة لنتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الزعيم الإسرائيلي المحافظ والرئيس الجمهوري الذي يتمتع بشعبية في كيان الاحتلال.

وتصدرت صورة أخرى لنتنياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار “يا مواطني “إسرائيل”، سنعود إلى الحياة”.

واحتفظ نتنياهو بصورته مع ترامب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

#نتنياهو #ترامب #تويتر #البيت الابيض

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