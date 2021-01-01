تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين أسرى سجن "ريمون"

النقب /سما/

سُجلت، مساء الإثنين، إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى، بقسم 4 في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن هذه الإصابة تأتي بعد أكثر من 10 أيام على تسجيل 50 إصابة في صفوف الأسرى بسجن "النقب الصحراوي".

وأضاف أن مؤشرات استمرار انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى تتصاعد، خاصة مع الاحتمالية العالية بتسجيل إصابات أخرى داخل قسم 4، إضافة إلى أن عددا من عينات الأسرى في سجن "النقب" لم تعلن الإدارة عن نتائجها.

وبين أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء وصلت حتى الآن إلى 191 إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، التي حوّلت الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، وتواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، وتنفيذ سياستها العنصرية بحقهم.