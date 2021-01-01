طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

اليوم هو الأخير في سلسة الجو مستقر والدافئ والمشمس في آن واحد.

ويوم غد الأربعاء سينقسم الجو الى دافئ ومستقر صباحاً وحتى ما بعد الظهيرة وبارداً نسبياً ومضطرباً في الفترة المسائية وساعات الليل وفجر الخميس نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر وبارد.





وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

ويوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 7-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية باردة لتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية تشتد ليلاً.

ويوم بعد غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء شتوية باردة وعاصفة في الجبال، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً في الشمال والوسط وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق وباردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال والمناطق المفتوحة.

ويوم الجمعة تسود اجواء ماطرة في بعض الفترات في ساعات الصباح ، ونهاراً تتراجع فرصة تساقط الأمطار بشكل كبير ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداً في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. وليلاً يسود جو شديد البرودة خاصة في الجبال وتتدنى الحرارة بشكل كبير . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.