  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فريدمان: الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لـ"اسرائيل" مهد لاتفاقيات التطبيع

الإثنين 11 يناير 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان: الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لـ"اسرائيل" مهد لاتفاقيات التطبيع



القدس المحتلة /سما/

قال ديفيد فريدمان ،سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اسرائيل، اليوم خلال مشاركته في جلسة لجنة الخارجية والامن في الكنيست ان الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل "ليس فقط مهد الارضية لاتفاقيات التطبيع بين اسرائيل ودول عربية، إنما ايضا عزز مكانه الرئيس دونالد ترامب في أعين العالم".  وفق زعمه

واشار فريدمان وفقا لما نقلته صحيفة "هأرتس" ان الكثيرين حذروا الادارة الامريكية من ان الاعتراف سيؤدى الى "انفجار"، وقال :"وهم صدقوا، كان هذا انفجارا للسلام- وليس انفجارا للعنف". 

واضاف فريدمان في لقاء الوداع بمناسبه انهائه مهام منصبة :" من بين الانجازات التي حققتها الادارة الامريكية في اسرائيل بالسنوات الاربع، كان اهمها الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، انا اعتقد ان هذا عزز مكانة ترامب امام ايران وكوريا الشمالية وكل العالم، لاننا تبنينا موقف ان الولايات المتحدة تقف الى جانب اصدقائها، وان امريكا لا ترتدع وتخاف من اعدائها او من الذين يتحدونها". 

وخلال تطرقه في الجلسة الى التغييرات المتوقعة في السياسة الامريكية تجاه اسرائيل في الادارة الجديدة برئاسة جو بايدن، اشار فريدمان ان ادارة بايدن تريد العودة الى الاتفاق النووي مع ايران وحذر من ان ذلك سيكون "خطأ فاذحا"، مع ذلك قال انه لا يوجد لديه ادنى شك ان الادارة الجديدة ستكون ودية لاسرائيل، واضاف ان الرئيس المنتخب جو بايدن من المتوقع ان يكون متشددا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 

وقدر فريدمان ان الادارة الجديدة ستستأنف المساعدات للفلسطينيين وستكون اكثر انتقادا لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه اشار الى ان القضية ستكون لها اولويات منخفضة بسبب المشاكل الداخلية في بلاده، واعرب فريدمان عن معارضته ان يقوم اليهود في في الولايات المتحدة بالضغط على ادارة بايدن لجعل اسرائيل تعمل ضد ارادتها. 

#ديفيد فريدمان #اسرائيل #الولايات المتحدة #القدس المحتلة #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

الانتخابات

أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس