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شاهد: رفع علم ‎إسرائيل في ‎العاصمة القطرية الدوحة

الإثنين 11 يناير 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رفع علم ‎إسرائيل في ‎العاصمة القطرية الدوحة



القدس المحتلة /سما/

حققت اسرائيل ميدالية فضية في اول يوم من بطولة "الماسترز للجودو" المرموقة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة والتي حصل عليها اللاعب باروخ شماليلوف عن وزن (حتى 66 كلغم). 

في السياق، قالت قناة "كان": إن علم "إسرائيل تم رفعه في ‎العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، مشيرة الى أن ذلك، حدث بعد أن فاز لاعب ‎جودو إسرائيلي، هو باروخ شمايلوف، بالميدالية الفضية في بطولة الجودو العالمية التي استضافتها الدوحة.



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وتأتي المشاركة الاسرائيلية في البطولة على خلفية الدفء التي تشهده العلاقات بين اسرائيل ودول الخليج، ومع التعليمات المشددة لرابطة الجودو العالمية فان اللاعبين الاسرائيليين سيشاركون مع بروز رموز الدولة على بدلاتهم خلال مشاركتهم في المباريات في المنافسة المرموقة في الدوحة، ويضم المنتخب الاسرائيلي 13 لاعبا (7 لاعبين و6 لاعبات). 

وتعتبر المسابقة في قطر فرصة مرموقة للاعبين خصوصا لتحسين مواقعهم قبل الالعاب الاولمبية المزمع اقامتها صيف هذا العام في طوكيو، ويشارك في البطولة في الدوحة 400 رياضي من 70 دولة في العالم بواقع 215 لاعبا و185 لاعبة، وتشمل اهم اسماء اللاعبين في المجال، والذين يتسابقون في اوزان مختلفة. 

غالبية اللاعبين وصلوا قطر نهاية الاسبوع الماضي، واجريت لهم فحوصات كورونا ومكثوا في الحجر الصحي حتى ظهور النتائج السلبية، والتي اتاحت لهم امكانية اجراء التدريبات ثلاثة ايام قبل المسابقة التي انطلقت اليوم مع الاوزان الخفيفة، وغدا ستبدأ المباريات للاوزان المتوسطة والاربعاء الاوزان الثقيلة. 

#قطر #اسرائيل #علم اسرائيل #بطولة الماسترز للجودو #باروخ شماليلوف

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