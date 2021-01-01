  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على 7 أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الإثنين 11 يناير 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 7 أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



القدس المحتلة /سما/

قبضت الشرطة على 7 أشخاص صادر بحقهم 12 أمر حبس لعدم دفع الدين في قرى وبلدات شمال غرب القدس. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع الشرطة القضائية في شرطة المحافظة حول تواجد أشخاص فارين من وجه العدالة في أماكن مختلفة من أرجاء المحافظة.

على الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة ومركز شرطة الرام فيها إلى أماكن تواجدهم وتم القبض عليهم وتبين أنه صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس لعدم دفع الدين بمبالغ مالية بلغت 500 ألف شيقل وأحد الأشخاص صادر بحقه أمر حبس بالسجن 3 شهور.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

الانتخابات

أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس