الشرطة تقبض على 7 أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

القدس المحتلة /سما/

قبضت الشرطة على 7 أشخاص صادر بحقهم 12 أمر حبس لعدم دفع الدين في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع الشرطة القضائية في شرطة المحافظة حول تواجد أشخاص فارين من وجه العدالة في أماكن مختلفة من أرجاء المحافظة.

على الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة ومركز شرطة الرام فيها إلى أماكن تواجدهم وتم القبض عليهم وتبين أنه صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس لعدم دفع الدين بمبالغ مالية بلغت 500 ألف شيقل وأحد الأشخاص صادر بحقه أمر حبس بالسجن 3 شهور.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.