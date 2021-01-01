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النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح كورونا

الإثنين 11 يناير 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح كورونا



القدس المحتلة /سما/

توجّه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، الى سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد، إيمانويل جوفري، وإلى المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، د. مايكل لينك، وطالبهما بتدخّل الهيئات الدولية والأوروبية، من أجل أن تقوم إسرائيل بواجبها بحسب القانون الدولي، بضمان تزويد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 بتطعيمات (كورونا).

وجاء في توجه جبارين، أن إسرائيل تتحمل بحسب القانون الدولي مسؤولية ضمان تزويد الفلسطينيين، الّذين يعيشون تحت الاحتلال والحصار والسيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتطعيمات، وذلك وفق ما تنصّ عليه اتفاقية جنيف، مؤكدًا أن الأزمة الصحيّة والإنسانية كبيرة جدًا في الأراضي المحتلة في ظل جائحة (كورونا) وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه بالصحة والرعاية الطبية".

وأشار جبارين في توجهه لجوفري ولينك، تحديدًا الى البند 56 في اتفاقية جنيف الرابعة، الذي ينصّ على واجب دولة الاحتلال "منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية لدى من يقعون تحت هذا الاحتلال"، مبيّنًا ان سلطات الاحتلال، لم تضع حتى الآن سياسات واضحة؛ لضمان تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتطعيمات ولم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.
 

#يوسف جبارين #القائمة العربية المشتركة #الفلسطينيين #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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