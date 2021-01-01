الرجوب يتفقد معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم

أريحا /سما/

تفقد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، المعسكر الداخلي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والذي تحتضنه مدينة الأمل الشبابية في مدينة أريحا.

وأكد الرجوب، خلال اللقاء الذي حضره محافظ أريحا والاغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، أهمية هذا المعسكر كونه يأتي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة "كورونا" التي تفشت في العالم أجمع.

ويأتي هذا المعسكر استعدادا لاستئناف الفدائي مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث يواجه منتخبنا نظيره السنغافوري في الـ25 من آذار/مارس القادم لحساب الجولة السابعة في المجموعة الرابعة.

وسيخوض منتخبنا الوطني معسكرا خارجيا تستضيفه دولة الكويت، حيث سيواجه شقيقه الكويتي في الـ18 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، أشار الرجوب إلى أن اللقاء مع المنتخب الكويتي يحمل رسالة ويدلل على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وشدد على ضرورة أن يظهر اللاعبون بصورة تليق باسم فلسطين وكرة القدم الفلسطينية، خاصة أن الرياضة هي إحدى أدوات النضال الفلسطيني، وأحد المنابر التي يتم من خلالها نقل معاناة أبناء الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع.

ووجه الرجوب الشكر للطاقم الفني والإداري للمنتخب على جهودهم المبذولة لتطوير أداء لاعبي الفدائي.

وفي سياق آخر، أشاد الرجوب برعاية شركة جوال للفدائي، مؤكدا أن هذه الرعاية تعبر عن صدق انتماء الشركة للوطن، وتعكس مدى وعيها بأهمية الرياضة والاستثمار فيها.

وتمنى التوفيق للمنتخب في اللقاء الودّي مع شقيقه الكويتي، وذلك قبيل لقائه الهام أمام نظيره السنغافوري على أرض فلسطين في التصفيات الآسيوية.

بدوره، أكد ملحم أن شركة جوال ستبقى دوما راعية لمنتخب الفدائي، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وكذلك من أهمية دعم القطاع الرياضي الفلسطيني والمساهمة في تطويره وتنميته، خاصة أن الرياضة تعتبر من أهم الوسائل التي ينقل من خلالها شبابنا الفلسطيني رسائله إلى العالم.

كما أعرب عن أمانيه وأماني طاقم شركة جوال للمنتخب بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج في كافة المباريات والاستحقاقات الدولية القادمة.

بدوره، تمنى المحافظ أبو العسل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة، مؤكدا أن المنتخب يُعد مصدر فخر لكل فلسطيني.

ووجه أبو العسل الشكر للواء الرجوب وكافة الطواقم الفنية والإدارية للمنتخب على جهودها وعملها الدؤوب للنهوض بكرة القدم الفلسطينية والوصول بها إلى العالمية.

من جانبه، وضع المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول نور الدين ولد علي، الحضور في صورة الاستعدادات التي يقوم بها الفدائي لخوض كافة الاستحقاقات المُقبلة، مؤكدا أن المعسكر يهدف للوقوف على مدى جهوزية اللاعبين، خاصة بعد فترة طويلة من التوقف نتيجة جائحة "كورونا".