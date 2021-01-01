  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين أسرى سجن "ريمون"

الإثنين 11 يناير 2021 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين أسرى سجن "ريمون"



رام الله /سما/

سُجلت، اليوم الإثنين، إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى، بقسم 4 في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن هذه الإصابة تأتي بعد أكثر من 10 أيام على تسجيل 50 إصابة في صفوف الأسرى بسجن "النقب الصحراوي".

وأضاف أن مؤشرات استمرار انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى تتصاعد، خاصة مع الاحتمالية العالية بتسجيل إصابات أخرى داخل قسم 4، إضافة إلى أن عددا من عينات الأسرى في سجن "النقب" لم تعلن الإدارة عن نتائجها.

وبين أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء وصلت حتى الآن إلى 191 إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، التي حوّلت الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، وتواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، وتنفيذ سياستها العنصرية بحقهم.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا #سجن ريمون

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

الانتخابات

أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس