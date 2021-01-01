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تسجيل 90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا

الإثنين 11 يناير 2021 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بأميركا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9148 إصابة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة، منذ بدء الجائحة.

وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية أن الإصابات الجديدة سجلت في كل من: نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابة، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية بأمريكا لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 109 حالات.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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