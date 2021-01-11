شاهد .. حلقة أحمد حجازي مدافع الاتحاد في الدوري مع وليد

الرياض / سما

حلّ الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الإثنين 11 كانون ثاني 2021، ضيفا في برنامج الدوري مع وليد الفراج عبر قناة (SBC) السعودية.

وتحدث أحمد حجازي في الدوري مع وليد عن تجربته المستمرة مع فريق الاتحاد وأصعب مباراة لعبها منذ انضمامه، موضحا أنها كانت مواجهة نظيره الشباب في ذهاب وإياب البطولة العربية للأندية الأبطال.

وقال حجازي إن المنافسة في الدوري السعودي عالية جدًا وتعمل حساب لكل الفرق سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرا إلى أن هذا ما جعل المسابقة المحلية بهذه القوة ولديها متابعة كبيرة خارج وداخل المملكة.

وأضاف المدافع حجازي: هاردلك للإسماعيلي المصري ومبروك للرجا المغربي بالتأهل لنهائي البطولة العربية، مبينا أن النهائيات ليس لها مقاييس وأي فريق حيكون صعب، إن شاء الله قادرين على الفوز.

#الدوري_مع_وليد | أحمد حجازي - لاعب نادي #الاتحاد: الدوري قوي وتنافسي ممكن أي فريق يفوز.. نادي الاتحاد معروف لأنه من أكبر الأندية في آسيا.. عرض نادي الاتحاد كان احترافي وأكثر جدية.#قناة_SBC pic.twitter.com/2bIyQlNTXU — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 11, 2021

وكان الاتحاد قد صعد إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، إذ من المقرر أن يواجه الرجاء في المباراة الختامية المقرر إقامتها الفترة القريبة المقبلة على أحد الملاعب الرئيسية في المغرب.

وتنقل حجازي في مسيرته الكروية بين العديد من الفرق، إذ بدأ مشواره مع النادي الإسماعيلي، ثم فيورنتينا وبيروجينا الإيطاليين، قبل أن ينتقل إلى الأهلي بطل أفريقيا، حتى توجه أخيرا إلى اتحاد جدة.

وتابع حجازي: كل من في الاتحاد يعمل بحب ويضحي ليكون النادي أفضل، الدوري قوي وتنافسي ممكن أي فريق يفوز، وفريقنا معروف لأنه من أكبر الأندية في آسيا، وعرضه له كان احترافيا للغاية.